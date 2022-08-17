Алматинцу, жестоко избившему собственную мать, вынесли приговор

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В Алматы вынесли приговор мужчине, жестоко избившему собственную мать - его приговорили к полутора годам ограничения свободы. Мягкость приговора объясняется тем, что во время суда женщина простила сына.

Как сообщает телеканал "Алматы", инцидент произошел еще весной этого года. Сначала конфликт случился между двумя женщинами. После в ситуацию вмешался мужчина, который начал избивать тростью пожилую женщину. Все это запечатлели камеры видеонаблюдения.

"Суд постановил С. А. признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного 107 статьей частью 2 УК РК, и назначить ему 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - сообщила судья Алатауского районного суда Гульзат Шардарбекова.

Отмечается, что за уголовное правонарушение мужчине грозило лишение свободы до трех лет. Но во время процесса пенсионерка простила сына, хотя после произошедшего ей и потребовалась долгая реабилитация.

Сам же алматинец свою вину признал и пообещал исправиться.

"Обещаю, что больше такого не повторится и буду законопослушным гражданином и прошу назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. У меня четверо детей, которые находятся на моем содержании", - извинился мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983544-almatintsu-zhestoko-izbivshemu-sobstvennuyu-mat-vynesli-prigovor/