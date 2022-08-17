Казахстанка заплатила 4 млн тенге за должность в КНБ

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Жительница Туркестана обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что знакомый за трудоустройство ее дочери в КНБ выманил у нее 4 млн тенге, однако своего обещания не исполнил. Подозреваемый в мошенничестве установлен, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

В ведомстве рассказали, что в управление полиции Туркестана обратилась местная жительница.

Она сообщила, что некий знакомый, обещая трудоустроить дочь в Комитет национальной безопасности, завладел 4 млн тенге.

При этом в течение двух лет женщина так и не дождалась ни обещанной работы, ни возврата денег.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался безработный местный житель. Выяснилось, что мужчина просто забрал деньги для личных нужд.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983530-kazahstanka-zaplatila-4-mln-tenge-za-dolzhnost-v-knb/