Пьяного парня задержали за рулем служебного авто своего отца в Павлодарской области

Кадр из видео: polisia.kz

24-летнего парня задержали за рулем служебного авто своего отца в Павлодарской области. Медицинским освидетельствованием установлено, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

15 августа в 04.19 часов в селе Ольгино полицейские остановили автомобиль, принадлежащий одной из государственных организаций района. За рулем находился 24-летний молодой человек.

Медицинским освидетельствованием установлено, что парень управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

"Кроме того, при проверке документов оказалось, что водитель не имеет права управления транспортным средством", - сообщил первый заместитель начальника отдела полиции Успенского района Арман Ашренов.

В разговоре со стражами порядка мужчина пояснил, что ночью взял без спроса автомобиль, припаркованный отцом во дворе дома. Парень уточнил, что отец работает в одном из государственных учреждений, а машина - служебная.

В отношении молодого человека составлен административный протокол по ч.6 ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления).

По решению суда он получил 20 суток административного ареста. Машину водворили на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983505-pyanogo-parnya-zaderzhali-za-rulem-sluzhebnogo-avto-svoego-ottsa-v-pavlodarskoy-oblasti-video/