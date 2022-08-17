Зубы акулы и древние морские ежи: россиянина осудили за необычную коллекцию в Казахстане

Зубы акулы. Фото: Департамент полиции на транспорте МВД РК

Суд Нур-Султана вынес приговор гражданину России, который в мае этого года пытался вывезти из Казахстана рога краснокнижного джейрана и останки других животных, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

61-летнего россиянина задержали сотрудники полиции в аэропорту Нур-Султана. Он планировал вылететь в Москву, при этом в его багаже были обнаружены рога джейрана, который внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Кроме того, в ходе обыскных мероприятий у россиянина обнаружили и другие запрещенные для провоза предметы:

морских ежей мелового периода мезозойской эры;

зубы акул палеогенового периода кайнозойской эры;

окаменевшие куски древесины периода неогена.

Все это, по данным полиции, мужчина нашел в степях Мангистауской области.

В начале августа столичный суд вынес ему приговор: его признали виновным по статье 339 УК РК – "Незаконное обращение с дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных". Иностранца оштрафовали на 200 МРП, то есть 612 тыс. тенге, а также на 5 лет запретили заниматься в Казахстане деятельностью, связанной с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных.

Помимо этого, мужчину обязали возместить причиненный материальный ущерб на сумму 1 837 800 тенге.

Все останки животных у иностранца изъяли и передали в музейные коллекции казахстанского института зоологии.

Рога джейрана. Фото: Департамент полиции на транспорте МВД РК

Морские ежи. Фото: Департамент полиции на транспорте МВД РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983484-zuby-akuly-i-drevnie-morskie-ezhi-rossiyanina-osudili-za-neobychnuyu-kollektsiyu-v-kazahstane/