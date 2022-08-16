Здание департамента полиции "заминировали" в Талдыкоргане

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Житель Талдыкоргана "заминировал" здание департамента полиции города, мужчину задержали, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД.

Как рассказали полицейские, сегодня около 18:30 поступил анонимный звонок о том, что одно из административных зданий областного департамента полиции в Талдыкоргане якобы заминировано.

"Личный состав из здания эвакуировали. На место происшествия вызвали саперов, кинологов и других специалистов. Они осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Вскоре стражам порядка удалось установить звонившего анонима. Им оказался 44-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали и доставили в городскую полицию.

По факту начато расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983468-zdanie-departamenta-politsii-zaminirovali-v-taldykorgane/