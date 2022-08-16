"Попросили угостить пивом": астанчанина ограбили после случайного знакомства на улице (видео)

Пособие по безработице: Pixabay

Житель столицы обратился в полицию, заявляя, что был ограблен ночью на улице. По его словам, он с другом после застолья согласился угостить пивом случайных знакомых, которых и подозревают в нападении, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Нур-Султана.

Ночью в полицию Нур-Султана обратился житель города и сообщил, что его ограбили. По словам потерпевшего, он приехал из рейса из другой области, после чего решил выпить со своим коллегой-камазистом.

"По дороге им встретились неизвестные двое молодых людей и попросили изрядно выпивших потерпевших, угостить их пивом, на что последние охотно согласились. Войдя в магазин, камазист открыл портмоне чтобы произвести оплату. Наличие большой суммы денег – 530 тысяч тенге – обратило внимание одного из злоумышленников", – рассказали представители ведомства.

Как сообщили стражи порядка, оставшись наедине злоумышленники применили к потерпевшему физическую силу, отобрав портмоне и телефон.

В результате проведенных мероприятий был установлен и задержан 24-летний подозреваемый, который в 2018 году был осужден за совершение разбоя. Отмечается, что он дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на нужды. Тем не менее телефон потерпевшего был изъят.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК "Грабеж". Задержанный водворен в ИВС ДП", – рассказал начальник УП района Сарыарка Дулат Жумагулов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983458-poprosili-ugostit-pivom-astanchanina-ograbili-posle-sluchaynogo-znakomstva-na-ulitse-video/