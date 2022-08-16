Был судим 6 раз: предполагаемого домушника задержали в Алматы

Фото подозреваемого: Polisia.kz

В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в совершении сразу нескольких эпизодов краж. Между тем в полиции считают, что жертв домушника может быть больше, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции Алматы, 43-летний подозреваемый за неделю обокрал двух горожан.

"Злоумышленник, перепутав продуктовый магазин с барбершопом, зашел внутрь, и, увидев, что в помещении никого нет, украл роутер. Второе хищение чужого имущества гражданин С. совершил в третьем микрорайоне. Поднявшись по газовой трубе на козырек подъезда, через окно он проник в квартиру и похитил оттуда технику", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По его словам, подозреваемый имеет 6 судимостей за совершение имущественных преступлений. В последний раз его осудили в 2010 году.

Отмечается, что подозреваемый признал вину и раскаялся.

Сейчас в полиции проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов "деятельности" задержанного.

Дело расследуется по статье УК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983403-byl-sudim-6-raz-predpolagaemogo-domushnika-zaderzhali-v-almaty/