Перепродавал по низкой цене: велосипеды воровали у жителей элитных ЖК в Алматы

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Алматинские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в серии велосипедных краж. Стражи порядка рассказали о предполагаемой схеме работы велосипедного вора, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По подозрению в кражах велосипедов у жителей элитных алматинских ЖК был задержан 27-летний житель Жамбылской области.

По данным полиции, мужчина сознался в восьми аналогичных кражах, которые были объединены в одно производство. Сейчас по фактам краж расследуется уголовное дело.

"Фигурант за довольно короткий промежуток времени совершил несколько краж велосипедов. Задержание проводили сотрудники криминальной полиции нашего подразделения.

В основном хищения совершались из подъездов жилых многоэтажных домов и ЖК. Подозреваемый проникал в подъезды и выносил оттуда двухколесное транспортное средство, после чего краденые велосипеды он продавал по низкой цене", – рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

Отмечается, что полицейские еще проверяют, мог ли задержанный быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983401-pereprodaval-po-nizkoy-tsene-velosipedy-vorovali-u-zhiteley-elitnyh-zhk-v-almaty/