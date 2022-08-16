52-летнего мужчину заподозрили в серии краж в ТРЦ Алматы

Фото подозреваемого: Polisia.kz

52-летнего мужчину задержали полицейские - его подозревают в том, что он обворовывал продавцов торгово-развлекательных центров Алматы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Предполагаемого вора задержали стражи порядка Медеуского района южной столицы. По версии правоохранителей, этот гражданин совершил несколько краж в ТРЦ города.

Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев озвучил подробности.

"Если быть точнее, фигурант выбирал магазины, расположенные в крупных торгово-развлекательных центрах. Целенаправленно заходил в бутики, продавцы которых были заняты обслуживанием посетителей. Уверенный в том, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник тайно похищал имущество продавцов: будь то мобильные телефоны или другие ценные вещи", - рассказал о кражах он.

По информации полиции, в настоящее время установлена причастность подозреваемого к двум эпизодам.

Отмечается, что предполагаемый преступник ранее был неоднократно судим, причем, за аналогичные преступления.

"Граждан, пострадавших от преступных действий указанного человека, просим связаться с нами по следующим номерам телефонов: 254-48-02; 254-48-10; 8-702-476-6660", - обратился Утебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983379-52-letnego-muzhchinu-zapodozrili-v-serii-krazh-v-trts-almaty/