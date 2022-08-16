Группу предполагаемых сбытчиков наркотиков выявили полицейские Алматы (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Стражи порядка Алматы задержали на территории Турксибского района предполагаемых сбытчиков наркотиков, расследование вывело стражей порядка на нарколабораторию, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Двое молодых людей - 20-летний парень и его 21-летняя спутница были задержаны на улице Майлина в Турксибском районе города сотрудниками полиции Алматы. У пары обнаружили несколько пакетов, в которых находилось свыше 120 свертков с веществом растительного происхождения и инвентарь, предназначенный для расфасовки зелья по дозам.

"По изъятым вещественным доказательствам уже назначена судебно-химическая экспертиза. Установлено, что пара занимается не только распространением наркотических средств, но и изготовлением. Правда, в последнем ремесле у них есть, так сказать, единомышленники", - сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его словам, еще двое граждан - 35-летний мужчина и 23-летняя девушка развернули в своем доме на территории Талгарского района Алматинской области производство запрещенных веществ.

"Для этой цели отвели одну их жилых комнат. Там предприимчивая пара перерабатывала сырье, выращенное, к слову, на своем же участке",- отметил Алмагамбетов.

В результате были изъяты кусты, готовое сырье, и инвентарь, использованный в работе нарколаборатории. Все это приобщили к материалам дела.

"Кроме того, на судебно-химическую экспертизу направлено вещество серого цвета, именуемое среди наркозависимых как "грибы". Подозреваемые взяты под стражу. Нарколаборатория ликвидирована. В настоящее время устанавливается круг постоянных “клиентов” разоблаченных наркодельцов", - добавил Ерлан Алмагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983364-gruppu-predpolagaemyh-sbytchikov-narkotikov-vyyavili-politseyskie-almaty-video/