Кражи во время намаза в одной из мечетей Нур-Султана попали на видео

Кадр из видео: polisia.kz

22-летнего иностранца задержали полицейские Нур-Султана. По версии следствия, мужчина промышлял кражами в мечети, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, на счету гражданина Узбекистана 6 краж, среди похищенного - телефоны и деньги.

"Злоумышленник не подозревал, что преступления фиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как он из ячеек берет сумки прихожан и совершает кражу", - говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что подозреваемого уже арестовали. Он дал признательные показания. Кроме того, у иностранца изъяли вещественные доказательства - четыре сотовых телефона.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983327-krazhi-vo-vremya-namaza-v-odnoy-iz-mechetey-nur-sultana-popali-na-video/