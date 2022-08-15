Главу алматинского филиала АО "Вагонсервис" арестовали по подозрению в хищении средств

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Руководитель Алматинского филиала АО "Вагонсервис" был арестован на два месяца по подозрению в коррупционном преступлении, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление профилактики коррупции по городу Алматы.

Отмечается, что сотрудники антикоррупционной службы по городу Алматы при координации Алматинской транспортной прокуратуры задержали руководителя Алматинского филиала АО "Вагонсервис".

"Следствием установлено, что руководитель указанной организации по предварительному сговору с начальником отдела снабжения вводили ряд предпринимателей в заблуждение и получали от них крупные суммы денежных средств якобы за поставку списанных вагонов, принадлежащих АО "Вагонсервис" (100% доля участия АО "Самрук-Казына")", – сообщили представители ведомства.

По данным Антикора, на сегодняшний день общая сумма ущерба, причиненного предпринимателям, составила более 200 млн тенге.

"В отношении руководителя филиала АО "Вагонсервис" судом санкционирована мера пресечения в виде "Содержание под стражей" на два месяца", – добавили в управлении.

Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983283-glavu-almatinskogo-filiala-ao-vagonservis-arestovali-po-podozreniyu-v-hischenii-sredstv/