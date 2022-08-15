Организаторов подпольного оружейного цеха осудили в Жанаозене (фото)
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В Жанаозене состоялся судебный процесс в отношении преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом оружия – виновные получили тюремные сроки, сообщается на официальном сайте КНБ РК.
Решением Жанаозенского районного суда жители региона Б. и Н. осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы соответственно, уточнили в ведомстве.
В КНБ напомнили, что в марте текущего года Департаментом КНБ по Мангистауской области в городе Жанаозен была проведена спецоперация по ликвидации подпольного цеха по изготовлению вооружения.
Как выяснили сотрудники ведомства, злоумышленники действовали под видом работников СТО, а на самом деле умельцы на заказ переделывали охолощенное оружие под боевое.
Подчеркивается, что "криминальный бизнес стремительно набирал обороты, а в социальных сетях формировалась разветвленная клиентская база".
Отмечается, что у злоумышленников изъяли 4 боевых автомата "Калашникова", один самозарядный карабин "Симонова" и 48 боеприпасов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983275-organizatorov-podpolnogo-oruzheynogo-tseha-osudili-v-zhanaozene-foto/