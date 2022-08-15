Погоня полицейских за водителем-подростком в Туркестанской области попала на видео

Несовершеннолетний за рулем авто. Кадр из видео: facebook/ДП Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские заметили подростка за рулем автомобиля, а когда несовершеннолетний водитель отказался останавливаться, устроили за ним погоню. Об этом сообщается на

В Департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что во время рейдовых мероприятий сотрудники Казыгуртского районного отдела полиции заметили несовершеннолетнего за рулем авто марки Ravon R-3.

"Нарушители отказались остановиться. Сотрудники полиции приняли оперативные меры и догнали автомобиль", – отметили представители ведомства.

При проверке документов водитель действительно оказался несовершеннолетним.

На владельца автомобиля стражи порядка составили административный протокол по статье 612 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления".

"Полицейские Туркестанской области рекомендуют управлять автомашиной только при наличии водительских прав и не передавать руль несовершеннолетним или не имеющим права управления транспортным средствам.

Водители, соблюдайте правила дорожного движения!" – добавили в департаменте полиции.

Отмечается, что сейчас на территории Туркестанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога", главная цель которого – профилактика и снижение ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983203-pogonya-politseyskih-za-voditelem-podrostkom-v-turkestanskoy-oblasti-popala-na-video/