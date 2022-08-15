Следственно-арестованный совершил побег в СКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Следственно-арестованный сбежал из больницы в Северо-Казахстанской области. Мужчину удалось задержать. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Вечером 13 августа в районе имени Мусрепова из больницы села Новоишимское совершил побег следственно-арестованный, который находился в специальной палате. 23-летнего парня подозревают в краже скота.

Личный состав областного департамента полиции и территориальных подразделений был поднят по тревоге и ориентирован на поиски молодого человека.

Стражи порядка выставили посты на трассах. В итоге утром 14 августа разыскиваемый был задержан недалеко от села Ставрополка района имени Мусрепова.

В настоящее время подозреваемый помещен в следственный изолятор. По факту побега начато досудебное расследование по статье 426 части 1 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983202-sledstvenno-arestovannyy-sovershil-pobeg-v-sko/