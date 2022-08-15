Ущерб на 7 млрд тенге причинили казахстанцам интернет-мошенники в этом году
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С начала 2022 года в Казахстане было зафиксировано около 12 тыс. фактов интернет-мошенничества. Более полутысячи подозреваемых было задержано, передает "МИА Казинформ".
Как сообщила на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, с начала этого года по стране было зафиксировано около 12 тыс. интернет-мошенничеств.
Наибольшая регистрация таких преступлений отмечается:
- в Нур-Султане – 2295 случаев;
- в Алматы – 1486 случаев:
- в Карагандинской области – 1150 случаев.
По словам спикера, преступники причинили ущерб казахстанцам на 7 млрд тенге. На данный момент полицейские задержали 571 подозреваемого в интернет-мошенничествах, а также пресекли деятельность 17 преступных групп.
"Преступники ищут различные способы получить персональные данные граждан, которые используют для получения доступа к банковским картам и депозитам", – подчеркнула Шугыла Турлыбек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983185-uscherb-na-7-mlrd-tenge-prichinili-kazahstantsam-internet-moshenniki-v-etom-godu/