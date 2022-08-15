Председателя ревизионной комиссии по Жамбылской области осудили за мошенничество

Жанатбек Джапаров. Фото: revkom-zhambyl.gov.kz

В Таразе вынесен приговор председателю ревизионной комиссии по Жамбылской области. Жанатбек Джапаров предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

Как рассказали в ведомстве, 12 августа судом №2 Тараза был вынесен приговор в отношении председателя ревизионной комиссии по Жамбылской области Жанатбека Джапарова.

Чиновник был признан виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 млн тенге. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

"В сентябре 2020 года Джапаров получил от предпринимателя 3 млн тенге за оказание содействия в даче положительного аудиторского отчета по вопросу законности выдачи субсидий", - пояснили в Агентстве по противодействию коррупции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983178-predsedatelya-revizionnoy-komissii-po-zhambylskoy-oblasti-osudili-za-moshennichestvo/