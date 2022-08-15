Скрывавшегося от следствия 2 года кызылординца задержали в Нур-Султане

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Полицейские задержали в столице 31-летнего жителя Кызылординской области, объявленного в международный розыск, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Мужчина был задержан 12 августа сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Кызылординской области и Алматинского РУП ДП Нур-Султана.

Отмечается, что задержанный находился в международным розыске с 2020 года. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 297 УК РК – "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Сейчас подозреваемого поместили в ИВС. В отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983143-skryvavshegosya-ot-sledstviya-2-goda-kyzylordintsa-zaderzhali-v-nur-sultane/