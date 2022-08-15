Попросил прикурить: дерзкое ограбление попало на видео в Нур-Султане

Кадр из видео: polisia.kz

Ограбление с избиением попало в объектив камеры видеонаблюдения в столице. Подозреваемого в нападении уже задержали, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел на улице Гете. К стоявшему у памятника мужчине подошел молодой парень и попросил прикурить. Когда мужчина протянул сигареты, парень внезапно его ударил, после чего вырвал из рук мобильный телефон.

Все это запечатлела камера видеонаблюдения.

Подозреваемого в грабеже уже задержали – им оказался 26-летний житель столицы. Его водворили в изолятор временного содержания.

Похищенный телефон, как уточнили в полиции, астанчанин продал случайному прохожему.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Грабеж". Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории города", – рассказал начальник УП района Сарыарка Дулат Жумагулов.

Внимание: видео содержит сцены насилия!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983139-poprosil-prikurit-derzkoe-ograblenie-popalo-na-video-v-nur-sultane/