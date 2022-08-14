Автобус обстреляли возле Стены Плача в Иерусалиме. Пострадали 7 человек

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Автобус обстреляли около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA) сообщила о пострадавших в результате данного инцидента.

Как пишет РИА Новости, семь человек получили ранения в результате обстрела автобуса. Двое, как отметили в MDA, получили серьезные ранения и находятся в тяжелом состоянии.

По информации сотрудников медицинской службы, остальные пятеро пострадавших получили ранения легкой и средней степени тяжести.

По информации израильских СМИ, нападавший скрылся.

Напомним, на днях радио и телевидение Черногории сообщило о стрельбе в исторической столице Черногории Цетине. Сообщалось. что в результате данного инцидента погибли 7 человек. Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть полицейские и дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1983071-avtobus-obstrelyali-vozle-steny-placha-v-ierusalime-postradali-7-chelovek/