Тайник с оружием нашли в Нур-Султане

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Участок”, которое проходит в столице с 8 августа по 8 сентября, правоохранители нашли схрон огнестрельного оружия, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Вчера, 11 августа, в 17:10 сотрудниками столичного Управления криминальной полиции, ДКНБ и СГО в лесопосадках вдоль трассы "Алматы – Екатеринбург" в кустах обнаружен тайник.

В ходе осмотра были обнаружены холощенный автомат Калашникова (переделан самодельным способом под огнестрельное автоматическое оружие) и сигнальный пистолет “МР-371” (переделан самодельным способом под огнестрельное оружие, с 7 патронами калибра 9 мм).

Изъятое оружие. Фото: Polisia.kz

Как отметили в полиции, и пистолет, и автомат пригодны для стрельбы.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982958-taynik-s-oruzhiem-nashli-v-nur-sultane/