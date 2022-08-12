Тайник с оружием нашли в Нур-Султане
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В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Участок”, которое проходит в столице с 8 августа по 8 сентября, правоохранители нашли схрон огнестрельного оружия, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Вчера, 11 августа, в 17:10 сотрудниками столичного Управления криминальной полиции, ДКНБ и СГО в лесопосадках вдоль трассы "Алматы – Екатеринбург" в кустах обнаружен тайник.
В ходе осмотра были обнаружены холощенный автомат Калашникова (переделан самодельным способом под огнестрельное автоматическое оружие) и сигнальный пистолет “МР-371” (переделан самодельным способом под огнестрельное оружие, с 7 патронами калибра 9 мм).
Как отметили в полиции, и пистолет, и автомат пригодны для стрельбы.
По данному факту начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982958-taynik-s-oruzhiem-nashli-v-nur-sultane/