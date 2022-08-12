19-летнего парня задержали за закладку наркотиков в Алматы

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

19-летненго парня задержали алматинские полицейские по подозрению в сбыте наркотиков - у подозреваемого нашли свертки с запрещенными веществами, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 297 ч.3 УК РК "Сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору" на территории Ауэзовского района был задержан молодой человек 2003 года рождения.

Начальник районного УП Улан Абулхайыр рассказал подробности.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый на территории нашего района закладывал свертки с психотропным веществом – мефедрон. При обыске у фигуранта были обнаружены и изъяты 15 изолированных свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом", - сообщил он.

Как отметили в полиции, все свои передвижения подозреваемый фиксировал в специальном приложении на телефоне. Это, как подчеркнули правоохранители, является основным доказательством его деятельности.

В настоящее время предполагаемого закладчика водворили в ИВС. Ведется досудебное расследование.

Следователи назначили ряд специальных экспертиз, после проведения которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982922-19-letnego-parnya-zaderzhali-za-zakladku-narkotikov-v-almaty/