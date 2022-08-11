Более 7,4 млн тенге украли при ремонте дома престарелых в ВКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Департамент АФМ по ВКО ведет расследование в отношении должностных лиц госучреждения по факту хищения свыше 7,4 млн тенге бюджетных средств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

Указывается, что преступление было установлено в результате ОПМ "QAMQOR". Хищения произошли при выполнении капитального ремонта крыши "КГУ Зевакинский Центр оказания специальных социальных услуг".

Как рассказали в АФМ, должностные лица дома престарелых и инвалидов, внося недостоверные сведения в акты выполненных работ, украли более 7,4 млн тенге.

Все это происходило в период с ноября 2019 года по май 2020 года.

"По делу проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - резюмировали в Агентстве по финмониторингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982763-bolee-74-mln-tenge-ukrali-pri-remonte-doma-prestarelyh-v-vko/