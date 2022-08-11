Женщина, разбивающая чужую машину палкой, попала на видео в Семее

Женщина. Кадр из видео: instagram.com/policesemey

В Казнете распространяется видео, на котором некая женщина разбивает палкой автомобиль в Семее. Об этом сообщается на официальной странице УП города Семей в Instagram.

Как сообщили стражи порядка, по данному факту Затонский отдел полиции начал досудебное расследование по части 1 статьи 202 УК РК ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб").

Правоохранители отметили, что все виновные лица уже установлены. В их отношении в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для закрепления доказательств.

Отмечается, что уже назначены все необходимые судебные экспертизы по делу.

Тем не менее, в полиции Семея отметили, что иная информация о досудебном расследовании в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982749-zhenschina-razbivayuschaya-chuzhuyu-mashinu-palkoy-popala-na-video-v-semee/