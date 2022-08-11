Сбежавших из садика детей в Кызылорде нашли в другой части города

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Казахстанцы продолжают жаловаться на работу частных детских садов. К примеру, в Кызылорде имел место инцидент, когда малыши покинули территорию детсада, а позже их нашли в другой части города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Как указали в ведомстве, казахстанцы жалуются на рукоприкладство со стороны воспитателей, причинение вреда здоровью детей в детсадах, а также на некачественные условия пребывания детей и недобросовестную работу некоторых частных детских садов.

Родители отмечают, что деятельность детсадов никем не регулируется, и требуют принять меры.

В качестве примера был приведен случай, когда в Костанае воспитатель детского сада сильно одернула трехлетнего ребенка, в результате чего он получил перелом ключицы. Воспитателя уволили, а директора детского сада привлекли к административной ответственности.

Подобный инцидент произошел в частном детском саду в Уральске, где воспитательница избила маленькую девочку.

Еще одна жалоба поступила от родителей касательно воспитателя другого частного детского сада в Уральске. Дети пожаловались родителям на то, что воспитатель их бьет. По словам воспитанников, их били систематически на протяжении нескольких месяцев.

Все это время они молчали и ничего не рассказывали родителям, потому что боялись воспитателя. Как выяснилось, женщина запугивала детей, угрожая им более жестким наказанием. В отношении сотрудника детского сада возбуждено уголовное дело.

Вместе с тем поступают жалобы и касательно различных травм, получаемых детьми в стенах детских садов. Это, как отметили в Минпросвещения, свидетельствует о недостаточном контроле за детьми со стороны педагогов.

К примеру, в Кызылорде были зафиксированы случаи недосмотра за детьми в частных детских садах. Так, дети самостоятельно вышли на улицу и были найдены неравнодушными жителями в других частях города.

Такой же случай имел место в столичном детском саду. Воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Для того, чтобы сократить количество нарушений и навести порядок в работе детских садов, мы инициируем введение лицензирования. Это позволит усилить безопасность нахождения детей в детских садах.

Если детский сад будет соответствовать требованиям, то он за короткое время в цифровом формате получит лицензию. Если же нет, то будет дано время на устранение недостатков.

Требования по лицензированию будут адекватными. Бояться точно нечего. Абсолютное большинство существующих детских садов легко смогут получить лицензии.

Мы заинтересованы в обеспечении детей качественным дошкольным воспитанием и обучением", – отметила глава Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Минпросвещения Гулзат Кобенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982727-sbezhavshih-iz-sadika-detey-v-kyzylorde-nashli-v-drugoy-chasti-goroda/