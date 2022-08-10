NYT: Экс-сотрудника Twitter обвинили в шпионаже в пользу правительства Саудовской Аравии

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Суд в Сан-Франциско признал бывшего сотрудника Twitter виновным в шпионаже за пользователями социальной сети в пользу правительства Саудовской Аравии, передает The New York Times.

44-летний Ахмад Абуаммо во время работы в Twitter отвечал за партнерские программы со СМИ на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Тогда он начал контактировать с некоторыми видными политическими деятелями региона.

В частности, Абуаммо делился конфиденциальной персональной информацией пользователей, критиковавших саудовское правительство, с представителями власти Саудовской Аравии. За это он получил от советника наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана сотни тысяч долларов и роскошные часы.

Присяжные суда признали Абуаммо виновным по шести пунктам обвинения, включая обвинения в отмывании денег и в мошенничестве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982598-nyt-eks-sotrudnika-twitter-obvinili-v-shpionazhe-v-polzu-pravitelstva-saudovskoy-aravii/