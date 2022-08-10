Парня приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование девушки в Павлодаре

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Жителя Павлодара приговорили к 5 годам колонии за изнасилование девушки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу павлодарского областного суда.

В пресс-службе павлодарского областного суда пояснили, что уголовное дело в суде рассмотрели по статье "Изнасилование". Заседания провели в закрытом режиме, интимные подробности при этом не подлежат разглашению.

Жертвой молодого парня стала девушка. Вина обвиняемого в итоге была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, вещественными доказательствами.

"Содеянное относится к категории тяжких преступлений против личности, и за его совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. С учетом молодого возраста осужденного судом окончательно ему к отбытию – 5 лет лишения свободы", – сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что парня также обязали выплатить 3 миллиона тенге в качестве компенсации морального вреда своей жертве.

Приговор не вступил в законную силу, его пытаются обжаловать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982583-parnya-prigovorili-k-pyati-godam-tyurmy-za-iznasilovanie-devushki-v-pavlodare/