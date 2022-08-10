Директору департамента КТЖ дали год тюрьмы в Нур-Султане

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Суд №2 района Байконур в столице вынес приговор в отношении директора департамента пути и сооружений АО "НК "КТЖ". Об этом сообщается на официальном сайте суда города Нур-Султана.

Подсудимого обвинили в том, что он, будучи директором департамента и приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, ходатайствовал о назначении на должность руководителя дистанции пути своего знакомого и в последующем продолжил оказывать ему общее покровительство по работе.

Так, согласно материалам дела, в период с августа по 30 октября 2018 года подсудимый получил взятку в размере 5 300 000 тенге от своего знакомого за общее покровительство и попустительство по службе в интересах последнего (часть 2 статьи 366 УК РК).

Кроме того, в столице в период с февраля 2020 года по май 2021 года глава департамента, являясь куратором и прямым начальником, превысил свои служебные полномочия.

Это заключалось в незаконном сборе денег с семерых подчиненных на общую сумму 1 538 000 тенге. Средства, по данным суда, он использовал по своему усмотрению.

Подчеркивается, что своими действиями подсудимый причинил существенный вред правам и законным интересам указанных лиц, нарушая их право на вознаграждение за труд без какой либо дискриминации.

При этом в суде указали, что подсудимый не относится к субъекту коррупционного преступления, так как не является лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

В суде доказали, что глава департамента получал незаконное вознаграждение в крупном размере неоднократно, поэтому его деяния были переквалифицированы на часть 3 статьи 247 УК РК.

Вина подсудимого доказана материалами оперативно-розыскных мероприятий и уголовного дела.

Отмечается, что за получение незаконного вознаграждения в крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП (6 126 000 тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

При назначении наказания в суде учли наличие смягчающего обстоятельства, а именно - малолетних детей.

Суд признал подсудимого виновным в получении незаконного вознаграждения в крупном размере и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на 3 года.

Однако стоит отметить, что с учетом смягчающих обстоятельств и срока пребывания подсудимого под стражей наказание посчитали отбытым и освободили осужденного из зала суда.

Также в доход государства конфискованы изъятые при задержании осужденного 3 840 000 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982575-direktoru-departamenta-ktzh-dali-god-tyurmy-v-nur-sultane/