Пенсионерку обманули на 900 тыс. тенге в Алматы

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В южной столице на пожилой женщину обманом оформили товарный онлайн-кредит на 900 тыс. тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

По данным следствия, 26-летняя подозреваемая, воспользовавшись доверием бабушки, использовала ее данные и оформила на нее кредит.

Женщину уже задержали. Она уже дала признательные показания, объяснив свои действия тем, что очень нуждалась в деньгах.

"По данному факту в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК",- сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Отмечается, что подозреваемая в прошлом уже имела судимость за совершение аналогичного преступления.

В полиции добавили, что сейчас ведется расследование по делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982531-pensionerku-obmanuli-na-900-tys-tenge-v-almaty/