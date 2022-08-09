Мужчину подозревают в краже оградок могил с кладбища в Экибастузе
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В Экибастузе мужчину подозревают в кражах оградок с могил с кладбища. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.
Сотрудники дорожной полиции ДП Павлодарской области в ходе патрулирования остановили машину марки "ВАЗ" под управлением 23-летнего жителя города Экибастуз.
Во время осмотра стражи порядка обнаружили в багажнике авто металлические оградки.
Как пояснил задержанный, оградки он украл с кладбища, чтобы сдать в пункт приема металлолома и получить за это деньги.
"Оперативники установили всех родственников умерших людей, у кого пропали с могилок оградки. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 188 УК Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Автомашина мужчины была водворена на специализированную штрафную стоянку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982424-muzhchinu-podozrevayut-v-krazhe-ogradok-mogil-s-kladbischa-v-ekibastuze/