Двоих иностранцев и казахстанца подозревают в кражах из частных домов Алматы

Задержание подозреваемых. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские задержали троих мужчин, которых подозревают в совершении серии краж из частных домов горожан. При этом двое из предполагаемых членов преступной группы - иностранцы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как указали в полиции, один из задержанных - уроженец Таджикистана, второй - уроженец Кыргызстана, тогда как третий - казахстанец, житель Алматинской области.

По версии правоохранителей, подозреваемые в составе преступной группы занимались кражами из частных домов алматинцев.

Начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов рассказал, что иностранцы 1980 и 1983 годов рождения были исполнителями, тогда как 35-летний казахстанец отвечал за передвижения группы, будучи водителем авто.

"Накануне своего разоблачения злоумышленники обворовали один из частных домов, расположенных по улице Шокая. Установлено, что внутрь чужого жилища фигуранты проникли через окно.

Их преступной добычей тогда стали цифровая, бытовая техника, а также личные вещи хозяина дома. Материальный ущерб, нанесенный "визитерами", мужчина оценил в 45 тысяч тенге", – добавил Науатов.

По словам спикера, подозреваемых задержали при содействии полицейского спецназа и сотрудников полиции Медеуского района.

"Не исключаем и другие эпизоды в исполнении этого трио, работу в этом направлении продолжаем. Кроме того, установим канал сбыта краденого имущества", – заверил полицейский.

Задержанные, тем временем, были взяты под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982367-dvoih-inostrantsev-i-kazahstantsa-podozrevayut-v-krazhah-iz-chastnyh-domov-almaty/