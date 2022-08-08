Акмолинец из ревности убил собственную жену: мужчину осудили на 9 лет

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52-летний житель города Кокшетау, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил убийство жены, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Мужчина предстал перед судом - его признали виновным и вынесли наказание.

Как сообщили полицейские, преступление произошло в феврале 2022 года в областном центре. Во время телефонного разговора погибшей с неизвестным лицом, виновный в порыве ревности, нанес женщине проникающее колото-резаное ранение клинком ножа в область живота.

Супруга осужденного скончалась на месте от полученной травмы. Отмечается, что у пары было несовершеннолетних двое детей.

Мужчина признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Также, как отметили в полиции, вину подозреваемого удалось доказать с помощью судебной экспертизы.

Мужчина был признан виновным в совершении убийства, суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Помимо этого он должен будет выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере пяти млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982288-akmolinets-iz-revnosti-ubil-sobstvennuyu-zhenu-muzhchinu-osudili-na-9-let/