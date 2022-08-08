Дрифт и стрельба из машины попали на видео в Кордае

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Накануне, 7 августа, полиция Кордая доставила в местный отдел водителей, которые устроили на дорогах дрифт и стреляли из оружия в воздух во время езды, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, водитель авто марки Lexus LX-570, 23-летний житель села Кордай, привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 596 КоАП РК ("Выезд на сторону проезжей части дороги"), части 2 статьи 590 ("Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков"), а также по части 10 статьи 590 КоАП РК ("Шторки на передних окнах машины").

Кроме того, за выстрелы в воздух с переднего сиденья данного автомобиля 21-летний житель села Кордай привлечен к ответственности по части 1 статьи 436 КоАП РК ("Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах") с конфискацией зарегистрированного охотничьего ружья.

В отношении водителя авто марки Toyota Land Cruiser, также совершившего выстрелы, составили протоколы по части 1 статьи 436 и части 1 статьи 484 КоАП РК ("Нарушение порядка перевозки гражданского оружия, имеющими разрешение органов внутренних дел на хранение, хранение и ношение оружия").

Помимо этого, за езду без госномеров составлен протокол по части 2 статьи 590 КоАП РК и части 2 статьи 230 ("Нарушение законодательства об обязательном страховании"), а также части 9 статьи 590 КоАП РК ("Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр").

Охотничье ружье изъято. Все автонарушителей поместили на штрафстоянку.

Также, по сообщению полиции, за выезд на сторону проезжей части в отношении 22-летнего водителя авто марки Меrcedes-benz S55, устроившего дрифт-шоу, составили протоколы по части 3 статьи 596 КоАП РК, части 2 статьи 230 КоАП РК и части 1 статьи 630 ("Повреждение дорог").

Все материалы дела пообещали направить в районный суд. Полиция работает над выявлением и задержанием других автовладельцев, принимавших участие в данном свадебном кортеже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982270-drift-i-strelba-iz-mashiny-popali-na-video-v-kordae/