Полицейские ликвидировали закладки наркотиков по геометкам распространителей в Таразе

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Полицейские в течение шести часов искали закладки наркотиков, которые успели разложить распространители в Таразе и его пригороде, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка задержали двух парней 19 и 25 лет за распространение наркотиков в Таразе. У них полицейские нашли 15 пакетиков мефедрона.

Также были изучены переписки задержанных в соцсетях. По информации правоохранителей, к моменту задержания молодые люди успели сделать закладки наркотиков.

Полицейские решили ликвидировать их, чтобы не допустить наркотики до потребителей. В течение шести часов стражи порядка искали закладки, которые уже успели сделать задержанные в Таразе и в пригороде - они воспользовались геометками, оставленными в переписках с клиентами.

Поиски закончились глубокой ночью после отработки последнего места закладки. В результате было установлено и приобщено в качестве доказательств 29 закладок мефедрона.

Всего по результатам задержания 44 свертка с мефедроном. Общий вес изъятого наркотика составил 26 граммов.

"Особо крупный размер мефедрона, предполагающий меру наказания до 15 лет лишения свободы, составляет всего 1 гр. Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС", - отметил заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Динмухамед Койториев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982189-politseyskie-likvidirovali-zakladki-narkotikov-po-geometkam-rasprostraniteley-v-taraze/