Вандалы снова разгромили балюстраду на набережной в Актау

Фото: lada.kz

В Актау неизвестные разрушили часть ограждения на набережной - последствия нашествия вандалов сняли на видео горожане. Как оказалось, подобное происходит уже третий раз за это лето.

Как сообщает Lada.kz, разбросанные в нескольких местах части балюстрады горожане обнаружили ранним утром в воскресенье.

"Вандализму нет предела! Хоть бери и устанавливай вместо бетонных балюстрад металлические перила", - возмутился автор видео.

Как выяснилось, подобное в городе происходит не впервые. В конце прошлого месяца также сообщалось, что неизвестные разрушили 13-метровый участок с балясинами. Тогда подрядная организация провела восстановительные работы.

"Подрядная организация провела восстановительные работы. Подобные инциденты повторяются часто. Мы еще раз просим жителей бережно и ответственно относиться к общему имуществу", - комментировали в городском акимате произошедшее.

Однако буквально на следующий день восстановленные балясины вновь были разрушены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982132-vandaly-snova-razgromili-balyustradu-na-naberezhnoy-v-aktau/