21-летнего мужчину подозревают в пяти квартирных кражах в Алматы

Иллюстративное фото: pxhere.com

Алматинские полицейские подозревают 21-летнего приезжего мужчину в совершении пяти квартирных краж на территории мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

По версии полиции, все пять эпизодов были совершены подозреваемым за две недели пребывания в мегаполисе.

Подробности по данному делу рассказал начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев.

По его словам, молодой человек свободно проникал в чужие дома и крал смартфоны, а также строительные инструменты. Указывается, что следствие доказало его причастность к 5 аналогичным эпизодам.

"Задержанный - 21-летний уроженец Алматинской области. Он дал признательные показания. По указанным фактам уголовные дела объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК.

Общий материальный ущерб составляет около 2 млн тенге. Фигурант утверждает, что на "дело" ходил не один, якобы этому его научил взрослый мужчина по имени Анатолий.

Эти доводы и причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города будут непременно проверены", - резюмировал полковник Кеншинбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982115-21-letnego-muzhchinu-podozrevayut-v-pyati-kvartirnyh-krazhah-v-almaty/