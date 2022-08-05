Кредиты на 5,2 млн тенге оформила казахстанка, попавшись на удочку мошенников

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Жительница Акмолинской области обратилась в полицию, заявляя, что была обманута телефонными аферистами. Поверив злоумышленникам она оформила кредиты на 5,2 млн тенге, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Очередной факт мошенничества был зарегистрирован 4 августа в Целиноградском районе Акмолинской области.

Сообщается, что в районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя женщина.

"Как следует из показаний потерпевшей, женщина попалась, пожалуй, на самую распространенную схему, которую используют интернет-мошенники", – отметили полицейские.

По данным полиции, еще 1 августа на телефон заявительницы позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Женщине сообщили, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита.

"Испугавшись, женщина даже не поняла, что говорит с мошенниками, а те, в свою очередь, убедили ее, что остановить незаконные действия возможно, просто скачав приложение на свой телефон", – добавили стражи порядка.

В ходе беседы сельчанка установила необходимые приложения на телефон, а затем оформила кредиты в двух банках на общую сумму более 5,2 млн тенге – денежные средства она перевела на счет мошенников.

Через несколько дней, когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Сейчас по данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество" и приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981982-kredity-na-52-mln-tenge-oformila-kazahstanka-popavshis-na-udochku-moshennikov/