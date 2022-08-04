Организаторов незаконных игорных заведений осудили в Атырауской области

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Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Атырауской области выявили незаконные игорные заведения. Организаторы уже предстали перед судом, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Установлено, что двое граждан по предварительному сговору с августа 2021 года по июнь 2022-го, будучи арендаторами сауны и съемной квартиры, занимались незаконной организацией и проведением азартных игр.

Делали они это вне мест, разрешенных законодательством об игорном бизнесе. А также занимались осуществлением деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии.

Организаторы предстали перед судом. Оба организатора игорных точек признаны виновными и приговорены к 2 годам ограничения свободы каждый.

Напомним, не так давно незаконный игорный бизнес выявили в Жанаозене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981763-organizatorov-nezakonnyh-igornyh-zavedeniy-osudili-v-atyrauskoy-oblasti/