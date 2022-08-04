Житель Павлодара продавал водительские права через Instagram

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25-летний житель Павлодара через комментарии под постами в Instagram предлагал пользователям водительские удостоверения. При этом парень заверял, что сдавать тест и практическое задание не нужно. Одна из пользовательниц попалась на уловку мошенника, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу павлодарского городского суда №2.

В приговоре суда указывается, что парень для реализации преступной схемы создал аккаунт в Instagram, через который стал предлагать свои "услуги".

Потерпевшая, которая решила обойти сдачу экзамена, решилась заплатить 50 тыс. тенге за документ. Отдавала деньги частями, а когда полностью перевела необходимую сумму, павлодарец пропал.

Она обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка парня нашли и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В суде парень вину отрицать не стал, а до того, как суд вынес приговор, возместил девушке ущерб.

Приговором суда обвиняемому назначено 2 года ограничение свободы и по 100 часов в год принудительного труда.

При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание и возмещение ущерба, санкция статьи при этом предусматривает до 4 лет колонии.

Отмечается, что этого же гражданина в этом году осудили за кражу условно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981737-zhitel-pavlodara-prodaval-voditelskie-prava-cherez-instagram/