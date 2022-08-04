Закладчицу "синтетики" осудили на 11 лет в Петропавловске

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

22-летнюю девушку осудили в Петропавловске за распространение наркотиков - ее приговорили к 11 годам тюремного заключения, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Девушку задержали еще в феврале текущего года, у нее был изъят синтетический наркотик в особо крупном размере.

Согласно приговору суда, который уже вступил в законную силу, ей предстоит провести в местах лишения свободы 11 лет. Дополнительно суд назначил девушке принудительное лечение от наркозависимости по месту отбытия наказания.

"Проблема современности — снижение среднего возраста как наркомании, так и наркопреступности. Молодых людей привлекает легкий заработок. Они не думают о последствиях своих действий для здоровья населения, о том, что сбыт за наркотиков законодательство предусматривает суровое наказание", - отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981733-zakladchitsu-sintetiki-osudili-na-11-let-v-petropavlovske/