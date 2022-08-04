Больше 60 астанчан стали жертвами мошенника, обещавшего дешевые автозапчасти

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Столичные полицейские задержали 36-летнего жителя Шымкента. Мужчину подозревают сразу в 63 эпизодах мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

По версии правоохранителей, мужчина размещал на сайте объявления о продаже автозапчастей по ценам ниже рыночных. Фото он находил в интернете, а при продаже обещал покупателям доставку.

"При переговорах подозреваемый торопил потенциальных покупателей с перечислением задатка, ссылаясь на то, что автомашина с товарами готова к отправке, именно в ту сторону, где проживает покупатель. Доверчивые граждане перечисляли ему деньги, после чего он переставал выходить на связь, удалив имеющиеся объявления", - рассказали в полиции.

Таким образом ему удалось "заработать" 4,5 млн тенге.

Шымкентца подозревают в 63 эпизодах мошенничества. По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"Уголовные дела направлены в суд, ему грозит до 5 лет лишения свободы", - сообщил начальник отдела Управления криминальной полиции Талгат Булегенов.

Полицейские дали казахстанцам рекомендации, как не стать жертвой мошенников:

при покупке автотранспорта или запчастей, находящихся в другом регионе страны, попросите знакомых или родственников удостовериться в его наличии и состоянии;

не оплачивайте за товар по принципу предоплаты, особенно если сомневаетесь в легальности сделки. Попробуйте договориться об оплате после получения товара;

постарайтесь получить от продавца фото товара либо осуществить видеозвонок. Если продавец какими-либо уговорами отказывается это сделать, это признак недобросовестного продавца;

если продавец на Вашу просьбу показать его удостоверение личности, скидывает его фотоизображение, не торопитесь поверить. Этот шаг может оказаться уловкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981721-bolshe-60-astanchan-stali-zhertvami-moshennika-obeschavshego-deshevye-avtozapchasti/