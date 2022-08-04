Парень с девушкой устроили разборки и разбили окно кафе в Караганде

Драка возле кафе в Караганде. Кадр из видео: из соцсетей

В Караганде очевидцы запечатлели на видео драку между посетителями кафе – парнем и девушкой. В ходе драки один из участников конфликта разбил стекло увеселительного заведения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Инцидент произошел во дворе одного из кафе на проспекте Нуркена Абдирова в центре Караганды. Видео появилось в Сети.

На записи видно, как на улице перед увеселительным заведением на земле лежит девушка, которую дергают за ноги и руки мужчины. Далее на видео можно заметить, как девушка сидит возле входа в кафе и громко кричит, а напавший на нее парень крушит все вокруг.

В какой-то момент в ситуацию вмешиваются и другие посетители, которые пытаются вразумить агрессивного мужчину.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали видеозапись. В ведомстве сообщили, что звонок от сотрудников кафе поступил в Центральный отдел полиции сегодня в 08:00.

"По прибытии на место происшествия администратор увеселительного заведения пояснил, что один из клиентов, находясь на улице, во время конфликта с подругой повредил имущество – разбил стекло.

В отдел полиции доставлен участник инцидента – 23-летний мужчина. Обстоятельства выясняются. Данный факт зарегистрирован в полиции", – сообщили в ведомстве.

Написала ли заявление в полицию пострадавшая, пока не известно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981704-paren-s-devushkoy-ustroili-razborki-i-razbili-okno-kafe-v-karagande/