Сотрудников СИЗО Уральска обвиняют в пытках

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В суд направили уголовное дело отношении четверых сотрудников СИЗО - их обвиняют в пытках. Подробности рассказали в прокуратуре ЗКО, пишет издание "Мой Город".

Как заявили в надзорном органе, сотрудники учреждения РУ-170/1 ДУИС по ЗКО в марте 2021 года нанесли телесные повреждения ряду осужденных и арестованных. По информации прокуратуры, таким образом обвиняемые хотели наказать арестантов за конфликт, который имел мест ранее.

"Данные действия противоречат нормам ратифицированных Казахстаном международных договоров в области защиты прав человека. Следствием собраны достаточные данные, дающие основания полагать о совершенном уголовном правонарушении", - сообщили в прокуратуре.

Фигурантам дела предъявили обвинение по статье "Пытки". Его рассмотрят в городском суде Уральска.

В настоявшее время отношении двоих подсудимых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении остальных - обязательство о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981627-sotrudnikov-sizo-uralska-obvinyayut-v-pytkah/