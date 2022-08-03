Павлодарец отправил в нокаут парня своей бывшей девушки, но избежал наказания

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26-летний павлодарец ударил парня своей бывшей, требуя, чтобы тот отказался от девушки. Конфликт обернулся для потерпевшего больничной койкой. Дело дошло до суда, но наказания обидчику удалось избежать, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

Конфликт произошел на парковке бара по улице Естая в Павлодаре еще в сентябре 2021 года.

Молодой человек увидел свою бывшую девушку, с которой расстался за несколько месяцев до этого, с другим. Сообщается, что вместе молодые люди прожили более трех лет.

Павлодарец позвал нового избранника девушки на разговор, требуя, чтобы тот расстался с ней.

По словам самой девушки, она также вышла на улицу, и просила бывшего сожителя оставить ее в покое, но в ответ он попытался ее обнять. Это стало поводом для обострения конфликта. За нее заступился новый знакомый, а бывший ударил его.

После конфликта на парковке потерпевший молодой человек оказался в больнице: при падении он ударился головой об асфальт. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга тяжелой степени.

Полиция открыла уголовное дело, которое впоследствии оказалось в суде. Отмечается, что позже стороны самостоятельно пришли к примирению и на заседаниях обвинения не выдвигали.

Приговором суда экс-возлюбленного павлодарки приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Тем не менее был применен закон об амнистии, поэтому подсудимого освободили от уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981511-pavlodarets-otpravil-v-nokaut-parnya-svoey-byvshey-devushki-no-izbezhal-nakazaniya/