Связали охрану и взломали сейф: логистическую компанию ограбили в Талдыкоргане

Изъятые вещи. Фото: Polisia.kz

Двоих мужчин задержали полицейские по подозрению в том, что они ограбили логистическую компанию в Талдыкоргане, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

26 июля в дежурную часть городской полиции обратился владелец одной из местных фирм, сдающей в аренду строительным и производственным объектам свои складские помещения.

Потерпевший указал, что двое неизвестных ночью проникли в офис, связали 63-летнего сторожа и взломали сейф, из которого похитили денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму около 2,5 млн тенге.

Сообщается, что среди похищенных вещей оказались золотые часы, женский перстень и серьги, а также бриллиантовый набор в виде кулона с бриллиантом, кольца, сережек с бриллиантами и цепочки.

Полицейским удалось установить подозреваемых - двух ранее судимых лиц, проживающих в Карасайском районе Алматинской области. Оба ранее привлекались к ответственности за совершение группового разбоя.

"Часть похищенных вещей, а также использованные в преступлении перчатки и маски изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств", - заявили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981310-svyazali-ohranu-i-vzlomali-seyf-logisticheskuyu-kompaniyu-ograbili-v-taldykorgane/