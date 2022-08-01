Жительница Темиртау лишилась украшений на полмиллиона во время визита гостей

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Жительница Темиртау обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам потерпевшей, у нее пропали ювелирные украшения после того, как дома побывали гости, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

После того как участники торжества разошлись, 31-летняя жительница города обнаружила исчезновение ювелирных изделий – цепочки и кулона. Сумма ущерба составила 495 тыс. тенге. Хозяйка квартиры уточнила, что среди гостей были те, которых она практически не знала.

Стражам порядка удалось установить личности всех, кто в тот вечер был в гостях у потерпевшей. В ходе отработки каждого из них сотрудники полиции задержали 35-летнюю женщину, которая дала признательные показания.

Вещественные доказательства были изъяты.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981201-zhitelnitsa-temirtau-lishilas-ukrasheniy-na-polmilliona-vo-vremya-vizita-gostey/