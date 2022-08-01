Пандемия и безработица: в МВД озвучили причины роста киберпреступности в Казахстане

Иллюстративное фото: pexels.com

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Суюнбай озвучил на причины роста данного вида преступлений в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"На динамику киберпреступности влияет развитие IT-технологий и использование преступниками технологий в корыстных целях.

Также на резкий рост киберпреступности, в том числе интернет-мошенничества, повлияло приостановление деятельности рынков и магазинов в период пандемии.

Граждане, чтобы удовлетворить свои потребности, начали заказывать товары и услуги через интернет, не имея при этом знаний, как отличить реальные объявления от фейковых", – сообщил Жандос Суюнбай.

Он добавил, что большую роль в дальнейшем развитии киберпреступности также сыграла безработица как внутри страны, так и за ее пределами.

"Основная масса данного вида преступлений находится за пределами Казахстана. Для реализации своей схемы они привлекают пособников, которые физически находятся в нашей стране. Эти лица оформляют счета в банках либо находят счета других граждан страны", – пояснил спикер.

В этой связи он призвал казахстанцев не следовать так называемым "телефонным инструкциям" якобы работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества или переводе денег на якобы безопасные счета.

"Правоохранительные органы не проводят спецоперации по телефону. Никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавайте квитанции о переводах и тем более коды даже лицам, представляющимся сотрудниками банка и полиции", – призвал сотрудник МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981159-pandemiya-i-bezrabotitsa-v-mvd-ozvuchili-prichiny-rosta-kiberprestupnosti-v-kazahstane/