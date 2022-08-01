Дешевое золото из Турции: жительницу Туркестанской области обманули на 18 млн тенге

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Жительница Туркестанской области стала жертвой мошенников - ей пообещали привезти дешевые золотые украшения из Турции, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Жительница Жетысайского района обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что некая знакомая пообещала ей привезти из Турции женские золотые изделия по низкой цене, и войдя в доверие, выманила свыше 16 млн тенге и золотые украшения на 2 млн тенге.

Факт был зарегистрирован по статье "Мошенничество".

Стражи порядка вскоре задержали предполагаемую мошенницу, ей оказалась местная жительница.

Как выяснилось, подозреваемая является соседкой потерпевшей. Полученные от нее деньги и золотые изделия она потратила на собственные нужды.

Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981152-deshevoe-zoloto-iz-turtsii-zhitelnitsu-turkestanskoy-oblasti-obmanuli-na-18-mln-tenge/