Супругов задержали при попытке продать крупную партию наркотиков в Нур-Султане

Подозреваемые. Фото: facebook.com/qriim.mvdrk

Представитель МВД Актоты Боранова на сообщила о задержании супругов, которых подозревают в организации работы интернет-магазина по продаже наркотиков в особо крупном размере на территории Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Интернет-магазин попал в сферу внимания полицейских при мониторинге соцсетей. После установления личности администратора сайта было организовано наблюдение за ним, чтобы определить все возможные связи с поставщиками и "закладчиками" наркотиков.

Задержание проводилось сразу по двум адресам. Владелец магазина был задержан с поличным во время закладки синтетических наркотиков.

В момент задержания в машине было обнаружено 60 свертков с мефедроном, приготовленных к продаже. Наркотики для конспирации при возможном задержании были спрятаны в помятой жестяной пивной банке, которая лежала на полу автомобиля", – пояснила спикер.

Одновременно, по ее данным, по месту жительства была задержана супруга предполагаемого наркоторговца, которая, по версии следствия, участвовала в распространении запрещенных веществ как администратор сайта.

При обыске изъято еще 157 расфасованных доз мефедрона, пластиковые лотки с наркотиком, а также 886 желатиновых капсул со смолой каннабиса.

К вещественным доказательствам также приобщили найденные на месте электронные весы, упаковочную тару и мерные ложки. Отмечается, что все это могло использоваться для расфасовки наркотиков.

"В результате одновременных задержаний, у супругов изъято более 3 кг синтетического наркотика мефедрона и 260 грамм смолы каннабиса. На улицы города удалось не допустить более 10 тысяч доз наркотиков.

В настоящее время установлен канал поставки мефедрона в столицу, прорабатываются связи преступников с лицами, причастными к поставке и сбыту наркотиков на территории города.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере посредством использования электронных информационных ресурсов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества", – подчеркнула представитель МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981150-suprugov-zaderzhali-pri-popytke-prodat-krupnuyu-partiyu-narkotikov-v-nur-sultane/