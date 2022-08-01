МВД: Задержаны 23 члена ОПГ, занимавшейся незаконным майнингом (видео)

Кадр из видео: YouTube / Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

На брифинге МВД рассказали о задержании в 5 регионах страны членов организованной преступной группы, которые, по данным правоохранителей, занимались "выбиванием" долгов, вымогательством, а также покровительством лицам, занимающимся незаконным майнингом, передает корреспондент NUR.KZ.

Представитель МВД Актоты Боранова сообщила, что Департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД, Департаментом КНБ и Департаментом полиции Алматы на территории Алматы, Шымкента, Алматинской, Актюбинской и Жамбылской областей проведена совместная спецоперация по задержанию членов ОПГ.

Всего, по ее словам, было задержано 23 человека.

"Участники преступной группы из числа бывших осужденных и криминально-ориентированных лиц специализировались на корыстно-насильственных преступлениях, в том числе с применением оружия. Это "выбивание" долгов, вымогательство, а также покровительство лицам, занимающимся незаконным майнингом", – пояснила спикер.

По данным МВД, за счет деятельности подконтрольных им незаконных майнинговых ферм на территории Талгарского района Алматинской области преступники получали ежемесячную прибыль в размере 300-500 тысяч долларов.

"При обысках на незаконных майнинговых фермах было задержано семь членов преступной группы. Преступниками был поставлен на криминальный "счетчик" 36-летний специалист в сфере IT-технологий, которого они угрозами и шантажом принуждали организовывать работу майнинговых ферм.

При проведении оперативных комбинаций по установлению местонахождения незаконно хранящегося оружия были задержаны три члена группы, один из которых военнослужащий. У них изъят автомат, 60 патронов и пистолеты марок Stalker и Retay", – подчеркнула Боранова.

В результате обысков оперативниками изъяты вещественные доказательства и орудия преступлений, "черная" бухгалтерия, а также более 6 тыс. наименований оборудования для работы майнинговых ферм на общую сумму около 7 млн долларов, пистолет Макарова, а также три комплекта подложных автомобильных номеров, добавили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981129-mvd-zaderzhany-23-chlena-opg-zanimavsheysya-nezakonnym-mayningom-video/